18:23, 6 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о предстоящем в Москве суде над гражданином Швеции

Прокуратура Москвы отдала в суд дело гражданина Швеции Форсбека за службу в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 50-летнего гражданина Швеции Карла Фредерика Кристофера Форсбека, ставшего наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Иностранцу вменили статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»), 205 УК РФ («Теракт»), 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия»), 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Форсбек объявлен в международный розыск, выдана санкция на его заочный арест. Дело рассмотрит по существу 2-й Западный окружной военный суд.

По версии следствия, в 2022 году швед приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион с целью извлечения материальной выгоды. С августа 2024-го по январь 2025 года Форсбек в составе ВСУ с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова вторгся на территорию Курской области, где вел военные действия против Российской армии.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников ВСУ.

