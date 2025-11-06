Стало известно о продавливании обороны ВСУ у Красного Лимана

Марочко: ВС России продавили оборону ВСУ возле Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продавили оборону украинских сил восточнее Красного Лимана, возле Дробышево и Ставков. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В течение последних трех суток нашим военнослужащим удалось продавить оборонительную линию противника в районе населенных пунктов Дробышево, Ставки и восточнее Красного Лимана», — рассказал эксперт.

По его словам, российские военнослужащие смогли занять три позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить два укрепрайона.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют лишь около 20 процентов Волчанска. По его словам, украинские военные пока что еще проводят контратаки и оказывают сопротивление.