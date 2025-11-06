Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:17, 6 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о продавливании обороны ВСУ у Красного Лимана

Марочко: ВС России продавили оборону ВСУ возле Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продавили оборону украинских сил восточнее Красного Лимана, возле Дробышево и Ставков. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В течение последних трех суток нашим военнослужащим удалось продавить оборонительную линию противника в районе населенных пунктов Дробышево, Ставки и восточнее Красного Лимана», — рассказал эксперт.

По его словам, российские военнослужащие смогли занять три позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить два укрепрайона.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют лишь около 20 процентов Волчанска. По его словам, украинские военные пока что еще проводят контратаки и оказывают сопротивление.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости