В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

В Киеве решили удерживать Красноармейск до последнего
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Киеве решили удерживать Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) до последнего. Об этом заявил специалист Вооруженных сил Украины (ВСУ) по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш), его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы», —раскрыл Флеш.

По его словам, за Красноармейском и Мирноградом открывается ровный путь в Днепропетровскую область. Из-за этого удержание городов является важным с военной точки зрения, подчеркнул Бескрестнов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев скрывает бедственное положение Вооруженных сил Украины в Купянске и Красноармейске.

