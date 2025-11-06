Путин назвал путь к успеху

Президент России Путин: Спорт — это всегда путь к успеху

Cпорт всегда является путем достижения успеха. Этот способ преуспеть назвал президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава», трансляцию речи главы государства вел Кремль в Telegram.

Также российский лидер заявил, что спорт является способом наведения мостов между разными народами.

Спорт и физическая культура — это всегда путь к успеху Владимир Путин

Путин отметил, что политике не место в спорте и вспомнил о недопуске российских атлетов к соревнованиям. «Доступ (...) к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Самару, там он должен провести заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Также в планах президента осмотр физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» и беседа со спортсменами.