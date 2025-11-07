Чиновник попала под удар ВСУ в российском регионе

Замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал он.
Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи выявили у женщины минно-взрывную травму и ранение мягких тканей головы. Медицинскую помощь чиновнику уже оказали.
В этот же день украинские войска ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах.