Чиновник попала под удар ВСУ в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил об ударе дрона ВСУ по автомобилю с чиновником

Замглавы Колосковской территориальной администрации Белгородской области Юлия Ломонос попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна», — написал он.

Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи выявили у женщины минно-взрывную травму и ранение мягких тканей головы. Медицинскую помощь чиновнику уже оказали.

В этот же день украинские войска ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах.