Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 7 ноября 2025Россия

ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по объекту энергетики в Рыльске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе с утра 7 ноября наблюдается высокая активность украинских дронов. Один из них ударил по территории частного дома.

«Сейчас есть перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде — враг вновь подло ударил по объектам энергетики. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах», — написал глава области.

Накануне ВСУ уже атаковали энергообъект в Рыльске. Тогда под ударом оказалась подстанция, из-за чего из строя временно вышли котельная и трансформатор. Без тепла остались семь домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости