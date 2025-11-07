ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по объекту энергетики в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе с утра 7 ноября наблюдается высокая активность украинских дронов. Один из них ударил по территории частного дома.

«Сейчас есть перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде — враг вновь подло ударил по объектам энергетики. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах», — написал глава области.

Накануне ВСУ уже атаковали энергообъект в Рыльске. Тогда под ударом оказалась подстанция, из-за чего из строя временно вышли котельная и трансформатор. Без тепла остались семь домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение.