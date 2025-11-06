ВСУ ударили по энергообъекту и оставили без тепла жителей российского города

Губернатор Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по подстанции в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Речь идет о подстанции в микрорайоне Боровское города Рыльск.

«В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались семь домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение», — написал он.

По словам губернатора, аварийные бригады уже устранили все повреждения и вернули тепло в дома.

Украинские войска в ночь на четверг, 6 ноября, выпустили свыше семи десятков беспилотников по России. Известно, что ВСУ пытались атаковать десять регионов России. Больше всего дронов — 49 — сбили над Волгоградской областью.