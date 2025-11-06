Россия
08:25, 6 ноября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 75 дронов над десятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 6 ноября, выпустили свыше семи десятков беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 75 беспилотников, ВСУ пытались атаковать десять регионов России. Больше всего дронов — 49 — сбили над Волгоградской областью.

Еще 7 дронов перехватили над Крымом, 6 — над Воронежской областью, 4 — над Ростовской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Орловской областью, по 1 — над Московской. Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

В ночь на 5 ноября ВСУ выпустили по России четыре десятка дронов. Под удар попали семь регионов России, в том числе Крым, Белгородская и Орловская области.

