Россия
07:16, 5 ноября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России
Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь на среду, 5 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России четыре десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 40 дронов над семью регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 11 — перехватили над Воронежской областью.

Еще 8 беспилотников сбили над Ростовской областью, 6 — над Курской областью и Крымом, 5 — над Брянской областью, по 2 — над Белгородской и Орловской областями.

Вечером во вторник, 4 ноября, Минобороны сообщило об атаках на Белгородскую и Брянскую области. Тогда силы ПВО сбили 13 летательных аппаратов над двумя регионами.

