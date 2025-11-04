Минобороны отчиталось о ликвидации 13 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: 13 БПЛА перехвачены и уничтожены над Россией

Министерство обороны России отчиталось о ликвидации 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале ведомства.

«В период с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны) перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 10 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще 3 — над Брянской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях масштабной атаки БПЛА. По его словам, в результате отражения атаки никто не пострадал, однако имели место незначительные повреждения.