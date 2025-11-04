Россия
10:51, 4 ноября 2025Россия

Российский губернатор раскрыл последствия атаки десятков украинских дронов

Гусев: 40 дронов сбиты над Воронежской областью, есть незначительные повреждения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях масштабной атаки украинских беспилотников. Об этом он написал с Telegram.

Он сообщил, что в ночь на 4 ноября над регионом было сбило 40 украинских дронов. Эти же цифры привело и Минобороны России.

По данным Гусева, в результате отражения атаки никто не пострадал, однако имели место незначительные повреждения. Так, губернатор сообщил о выбитых в четырех квартирах стеклах, а также о повреждении двух гаражей с находившимися в них автомобилями.

Режим опасности БПЛА в регионе был отменен в 09:36 мск.

Всего в ночь на 4 ноября ВСУ выпустили по России 85 дронов. Таким образом, почти половина из них были сбита и перехвачена над Воронежской областью.

