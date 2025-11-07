Грузия раздвоилась для Саакашвили

Саакашвили рассказал, что в Грузии существуют две страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что в этом государстве существуют две страны. Его слова приводит Первый канал грузинского телевидения.

«Единой Грузии больше нет. Есть две, цивилизационно разделенные Грузии. Первая — это люди, которые любят свою страну (...) хотят быть в Европе (...) поддерживают демократию и свободные выборы», — заявил экс-президент.

Вторую же Грузию, отмечает Саакашвили, создала действующая правящая партия «Грузинская мечта». Ее жителей он назвал «невероятно бесстыжими, ничтожествами , трусами, жадными и коррупционерами», добавив, что для них характерно «рабское отношение».

6 ноября в Грузии возбудили уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу.