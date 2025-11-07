Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 7 ноября 2025Бывший СССР

Грузия раздвоилась для Саакашвили

Саакашвили рассказал, что в Грузии существуют две страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что в этом государстве существуют две страны. Его слова приводит Первый канал грузинского телевидения.

«Единой Грузии больше нет. Есть две, цивилизационно разделенные Грузии. Первая — это люди, которые любят свою страну (...) хотят быть в Европе (...) поддерживают демократию и свободные выборы», — заявил экс-президент.

Вторую же Грузию, отмечает Саакашвили, создала действующая правящая партия «Грузинская мечта». Ее жителей он назвал «невероятно бесстыжими, ничтожествами , трусами, жадными и коррупционерами», добавив, что для них характерно «рабское отношение».

6 ноября в Грузии возбудили уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости