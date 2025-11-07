Ценности
18:22, 7 ноября 2025

Мария Погребняк раскрыла свой вес

Блогерша Мария Погребняк заявила, что весит 46 килограммов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя блогерша снялась в спортзале в черном наряде, который состоял из топа и легинсов. Она предстала перед камерой во время выполнения на тренажере жима одной ногой, отметив, что взяла вес 42 килограмма.

В свою очередь, знаменитость заявила, что ее собственный вес в настоящее время составляет 46 килограммов.

В октябре Мария Погребняк впервые за 20 лет отказалась от наращенных волос и показала фото.

