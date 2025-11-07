Москвичей предупредили о похолодании и первом снеге

Тишковец: На следующей неделе столбики термометров устремятся к нулевой отметке

В начале следующей недели в Москву придет похолодание. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает «Царьград».

«Осень будет готова передать бразды правления в атмосфере следующему, самому холодному времени года», — сказал синоптик. По его данным, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, что указывает на возможность выпадения первого снега. При этом Тишковец отметил, что устойчивого снежного покрова ждать рано. Это произойдет ближе к концу ноября, заверил он.

Кроме того, метеоролог призвал москвичей поменять летнюю резину на зимнюю. Сделать это следует до начала следующей недели.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов предупредил, что несвоевременная замена летних шин на зимние подвергает опасности всех участников движения. Дептранс также рекомендовал автомобилистам проверить перед наступлением холодов аккумулятор, фары и габариты, наполнить бачок омывателя незамерзайкой.