Москвичам рекомендовали сменить шины

Заммэра Ликсутов: Москвичам рекомендуется сменить летние шины

Московским автомобилистам пришло время сменить летнюю резину. Об этом горожан предупредил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям советуют заблаговременно озаботиться сменой шин. Когда среднесуточная температура опускается ниже пяти градусов тепла, шины теряют сцепление с дорогой, тормозной путь увеличивается, пояснил Ликсутов. Также на холоде шины твердеют и перестают быть эластичными, что затрудняет выполнение резких маневров. Несвоевременная замена летних шин на зимние подвергает опасности всех участников движения, напоминает чиновник.

Также сотрудники Дептранса рекомендуют автомобилистам проверить перед наступлением холодов аккумулятор, фары и габариты, а также наполнить бачок омывателя незамерзайкой. По прогнозам синоптиков, в Москве заметно похолодает уже 10 ноября. Возобновятся заморозки, температура упадет до минус 1 градуса.

