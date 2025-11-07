Мужчина расправился с матерью ради страховки

В Китае мужчину приговорили к казни после того, как сообщники сбили его мать

В Китае суд вынес смертный приговор 23-летнему убийце за расправу над матерью с целью получения страховых выплат. Об этом сообщает South China Morning Post.

23-летний мужчина по фамилии Лу заманил 44-летнюю мать на проселочную дорогу, где его сообщники Ян и Чэнь намеренно сбили ее автомобилем. Женщина не выжила. Суд установил, что преступление было тщательно спланировано для получения страховки. «Я согласился расправиться с матерью, потому что Ян сказал мне, что после получения страховки жизнь нашей семьи значительно улучшится», — пояснил Лу во время допроса.

Идея пришла в голову мужчинам после того, как в апреле 2023 года мать Лу получила страховку в размере 320 тысяч юаней (около 3,6 миллиона рублей) из-за автомобильной аварии. Друзья сняли деньги со счета женщины и потратили на брендовые вещи. Они поняли, что могут получить и другие выплаты в случае травм в семье. Лу хотел лишить мать зрения, но план провалился. Тогда они бамбуковой палкой выкололи глаза отцу Лу, что принесло им 1,3 тысячи юаней (около 14,8 тысячи рублей).

После успеха этой затеи Чэнь и Ян предложили расправиться с дедушкой Лу, но мужчина отказался, поскольку дедушка воспитывал его, когда он был ребенком. Ян предложил вновь нацелиться на мать, с которой у Лу были напряженные отношения.

Яна приговорили к смертной казни, поскольку он был за рулем. Чэнь получил семь лет тюрьмы. Все трое подали апелляцию.

Ранее в Великобритании 46-летняя женщина по имени Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Причиной стало желание получить страховку.