Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:52, 7 ноября 2025Из жизни

Мужчина расправился с матерью ради страховки

В Китае мужчину приговорили к казни после того, как сообщники сбили его мать
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aly Song / Reuters

В Китае суд вынес смертный приговор 23-летнему убийце за расправу над матерью с целью получения страховых выплат. Об этом сообщает South China Morning Post.

23-летний мужчина по фамилии Лу заманил 44-летнюю мать на проселочную дорогу, где его сообщники Ян и Чэнь намеренно сбили ее автомобилем. Женщина не выжила. Суд установил, что преступление было тщательно спланировано для получения страховки. «Я согласился расправиться с матерью, потому что Ян сказал мне, что после получения страховки жизнь нашей семьи значительно улучшится», — пояснил Лу во время допроса.

Идея пришла в голову мужчинам после того, как в апреле 2023 года мать Лу получила страховку в размере 320 тысяч юаней (около 3,6 миллиона рублей) из-за автомобильной аварии. Друзья сняли деньги со счета женщины и потратили на брендовые вещи. Они поняли, что могут получить и другие выплаты в случае травм в семье. Лу хотел лишить мать зрения, но план провалился. Тогда они бамбуковой палкой выкололи глаза отцу Лу, что принесло им 1,3 тысячи юаней (около 14,8 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

После успеха этой затеи Чэнь и Ян предложили расправиться с дедушкой Лу, но мужчина отказался, поскольку дедушка воспитывал его, когда он был ребенком. Ян предложил вновь нацелиться на мать, с которой у Лу были напряженные отношения.

Яна приговорили к смертной казни, поскольку он был за рулем. Чэнь получил семь лет тюрьмы. Все трое подали апелляцию.

Ранее в Великобритании 46-летняя женщина по имени Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Причиной стало желание получить страховку.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости