На Украине молодежь стала чаще общаться на русском языке

Русский язык стал популярнее среди украинских школьников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несовершеннолетние на Украине стали чаще отдавать свое предпочтение русскому языку, рассказала руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец, ее цитирует РИА Новости.

«40 процентов учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском», — сказала Бабинец, отметив снижение языковой самоидентификации.

По ее словам, только в течение последнего года доля школьников, считающих украинский язык родным, снизилась до 64 процентов. Ранее этот показатель составлял 71 процент.

Ранее сообщалось, что на Украине первое место в Apple Music заняла песня российских исполнителей.

