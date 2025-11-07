Россия
Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 78 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 78 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположное мнение о деятельности президента высказали 8 процентов респондентов, еще 14 процентов воздержались. Кроме того, 77 процентов опрошенных заявили о доверии к Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос социологов ответили 11 процентов, столько же не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 31 октября по 2 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».

