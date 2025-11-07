Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 78 процентов россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 78 процентов граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположное мнение о деятельности президента высказали 8 процентов респондентов, еще 14 процентов воздержались. Кроме того, 77 процентов опрошенных заявили о доверии к Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос социологов ответили 11 процентов, столько же не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 31 октября по 2 ноября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».