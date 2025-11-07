Мир
Премьер Польши обрушился с критикой на президента

Туск раскритиковал Навроцкого и обвинил его в войне с правительством Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого и обвинил его в ведении войны с польским правительством. Об этом сообщает Onet.

Причиной критики стал отказ Навроцкого подписывать документ о присвоении офицерских званий сотрудникам Агентства внутренней безопасности и контрразведки Польши. В связи с этим сорвалась торжественная церемония, в которой должен был принять участие Туск. Традиционно церемония присвоения офицерских званий сотрудникам контрразведки проводится в дни, предшествующие Дню независимости Польши, который отмечается 11 ноября.

«Они должны были получить звание первого офицера до 11 ноября. Они этого повышения не получат. Не знаю, почему. На этот раз президент решил не подписывать эти повышения. Это продолжение его войны с польским правительством», — заявил Туск.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Туска способствует эскалации конфликта в европейском регионе, в частности, через Украину.

