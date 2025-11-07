Экономика
17:40, 7 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали подводные камни кредитов

Экономист Шевцова: У кредитов есть подводные камни в виде страховки и переплат
Вячеслав Агапов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За получением кредитов скрываются риски, которые могут дорого обойтись. Подводные камни займов назвала «Ленте.ру» экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Швецова и Партнеры» Наталья Швецова

По словам эксперта, главная ошибка большинства россиян — воспринимать кредит как прибавку к основному доходу, в то время как он означает собой будущие обязательства. Фактически, клиенты платят не только за товар, но и за страхование жизни, комиссию за обслуживание и проценты, о которых было написано мелким шрифтом.

«Сегодня банки обязали публиковать так называемую ПСК (полную стоимость кредита), который включает все скрытые платежи и отражает, сколько вы реально заплатите. Поэтому внимательно ознакомьтесь с одним из самых важных параметров, а не только кредитной ставкой или ежемесячным минимальным платежом», — пояснила эксперт.

Что касается кредитных карт, то они могут быть выгодными только в случае, если вы возвращаете долг в льготный период. В противном случае процентная ставка может доходить до 35–40 процентов годовых.

Микрозаймы и «деньги до зарплаты» — самая опасная форма кредита: микрофинансовые организации (МФО) берут с оформленной суммы по проценту-два в день, что может достигать до 700 процентов годовых. Когда деньги нужны срочно, попробуйте использовать банковский «овердрафт», который дешевле микрозайма, посоветовала Шевцова.

Часто в кредит пытаются включить не только проценты, но и сопутствующие услуги в виде страховки от потери работы или помощи на дороге (если вы берете автокредит), которые могут стоить до 30 процентов от суммы кредита. Некоторые банки автоматически включают их в договор, а отказ возможен только после подачи письменного заявления в течение 14 дней. Наконец, банк может включить в договор штрафы или комиссии за преждевременное погашение долга. Перед подписанием обязательно проверяйте: есть ли ограничения на досрочное погашение и как пересчитываются проценты, добавила эксперт.

Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60 процентов. На данный момент одобрение получают лишь 39 процентов клиентов — на 10 процентов меньше, чем в начале 2025 года. Основной причиной роста числа отказов стало ужесточение риск-политики из-за новых ограничений Центробанка.

Свежая Россия
