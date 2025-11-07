Саакашвили сочли политическим трупом

Габуния: Саакашвили является политическим трупом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является политическим трупом, единственная миссия которого заключается в полной ответственности перед законом за свои действия. Об этом заявил председатель комитета по культуре парламента Грузии Георгий Габуния, передает Первый канал грузинского телевидения.

«Саакашвили политический труп, его больше нет. Его единственная миссия — полностью ответить перед законом и отбыть наказание», — заявил чиновник. Габуния также назвал идеи экс-президента вредными для грузинского общества.

Накануне в Грузии возбудили уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу.

Помимо экс-президента, дела были возбуждены против его однопартийцев из «Единого национального движения» Ники Гварамии и Никанора Мелии. Призыв к государственному перевороту также инкриминируется Зурабу Джапаридзе из партии «Новый политический центр», Георгию Вашадзе из «Строителя стратегии», Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Лело для Грузии», а также Елене Хоштарии из «Дроа».