03:16, 18 апреля 2026Мир

В Иране допустили возобновление блокировки Ормуского пролива

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Иран в любой момент может возобновить блокировку Ормузского пролива, он будет открыт только при определенных условиях, несмотря на то, что США говорят об обратном. Об этом заявил официальный представитель минобороны Исламской Республики генерал Реза Талаиник, сообщает агентство Tasnim.

«Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив», — сказал военный. Он подчеркнул, что блокировка будет возобновлена, если Израиль вновь начнет наносить удары по Ливану.

Ранее МИД Ирана допустил принятие мер, если США продолжат морскую блокаду.

