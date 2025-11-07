Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 7 ноября 2025Бывший СССР

Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

Гагин: Все сдавшиеся в плен бойцы ВСУ получат необходимую медицинскую помощь
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск) будет оказана вся необходимая помощь. Об этом рассказал в комментарии газете «Аргументы и факты» военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Все пленные пройдут через фильтр, они дадут сведения о себе, о своих подразделениях и их задачах. Получат медицинскую помощь при необходимости», — отметил он.

Гагин подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России составят список военнопленных и передадут его украинской стороне.

Ранее сообщалось, что под Красноармейском (украинское название — Покровск) в результате российского наступления в плен сдались около тысячи бойцов 68-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что число сдавшихся в плен бойцов стало рекордным с начала 2025 года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости