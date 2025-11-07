Гагин: Все сдавшиеся в плен бойцы ВСУ получат необходимую медицинскую помощь

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск) будет оказана вся необходимая помощь. Об этом рассказал в комментарии газете «Аргументы и факты» военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Все пленные пройдут через фильтр, они дадут сведения о себе, о своих подразделениях и их задачах. Получат медицинскую помощь при необходимости», — отметил он.

Гагин подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России составят список военнопленных и передадут его украинской стороне.

Ранее сообщалось, что под Красноармейском (украинское название — Покровск) в результате российского наступления в плен сдались около тысячи бойцов 68-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что число сдавшихся в плен бойцов стало рекордным с начала 2025 года.