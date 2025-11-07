МО России: Продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске

Российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянск, который называют третьей столицей страны. Подробности боев появились в недельном отчете Минобороны России.

Также Вооруженные силы России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу у Купянска через реку Оскол и шесть попыток деблокировать попавшие в котел украинские подразделения. За неделю ВСУ потеряли в боях за окруженный город около 345 бойцов и почти 100 единиц военной техники.

Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области Минобороны России

Купянск называют третьей столицей Украины, так как в годы Великой Отечественной войны власти УССР эвакуировались из Киева в Харьков, а затем в Купянск. Город был административным центром республики с 1941 по 1942 год.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что специальная военная операция завершится нескоро, так как еще не начиналась по-настоящему, и России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам.