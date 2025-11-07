Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 7 ноября 2025Россия

Появились подробности боев за окруженную российскими войсками «третью столицу Украины»

МО России: Продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ в Купянске
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Купянск

Купянск. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянск, который называют третьей столицей страны. Подробности боев появились в недельном отчете Минобороны России.

Также Вооруженные силы России пресекли три попытки ВСУ восстановить переправу у Купянска через реку Оскол и шесть попыток деблокировать попавшие в котел украинские подразделения. За неделю ВСУ потеряли в боях за окруженный город около 345 бойцов и почти 100 единиц военной техники.

Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области

Минобороны России

Купянск называют третьей столицей Украины, так как в годы Великой Отечественной войны власти УССР эвакуировались из Киева в Харьков, а затем в Купянск. Город был административным центром республики с 1941 по 1942 год.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что специальная военная операция завершится нескоро, так как еще не начиналась по-настоящему, и России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости