22:39, 7 ноября 2025

Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на вывод части военнослужащих США из Румынии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Мы вносим изменения. Речь идет о той же самой численности, совокупной численности. Но мы перемещаем людей», — сказал он.

По его словам, речь не идет о произвольно принятом Пентагоном решении, так как лидеры Министерства войны США «не игнорируют ничего из того, что я говорю».

Ранее Трамп выразил недовольство тем, что страны Европы продолжают закупать российскую нефть. По его словам, европейские лидеры выполняют «все, что я сказал делать с НАТО», имея ввиду повышение расходов на оборону.

