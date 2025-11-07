Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

Трамп: Численность войск США в Европе пока не меняется

Численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на вывод части военнослужащих США из Румынии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Мы вносим изменения. Речь идет о той же самой численности, совокупной численности. Но мы перемещаем людей», — сказал он.

По его словам, речь не идет о произвольно принятом Пентагоном решении, так как лидеры Министерства войны США «не игнорируют ничего из того, что я говорю».

Ранее Трамп выразил недовольство тем, что страны Европы продолжают закупать российскую нефть. По его словам, европейские лидеры выполняют «все, что я сказал делать с НАТО», имея ввиду повышение расходов на оборону.