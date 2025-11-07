Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:39, 7 ноября 2025Бывший СССР

Украинский офицер пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах

Отставной офицер Бекренев: У ВСУ вошло в привычку оказываться в котлах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Офицер Вооруженных сил Украины в отставке Евгений Бекренев, известный под псевдонимом Арти Грин в эфире YouTube-канала «Политэксперт» пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Красноармейске (Покровске) вызывает разные ассоциации, но подобное уже случалось во время вторжения в Курскую область при отходе из Суджи, в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Соледаре, Угледаре и других местах.

«То есть попытка удержать войска в крайне неудобной диспозиции. Зажатые с флангов, с килл-зоной в тылу. И это повторяется из раза в раз. Это демонстрирует тотальное презрение командования к жизням солдат. Нельзя в таких условиях продолжать держать оборону. Это приводит к избыточным неоправданным потерям», — заявил Бекренев.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    В Британии заявили о гневе Киева из-за неожиданного визита Джоли в страну

    Украинский офицер пожаловался на привычку ВСУ оказываться в котлах

    Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов «Лукойла»

    Акционеры Tesla одобрили Илону Маску рекордную премию

    Россиянам назвали улучшающий потенцию и снижающий давление продукт

    Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

    Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk»

    МИД Польши призвал ЕС готовиться еще три года обеспечивать Украину оружием

    В Госдуме ответили на слова генсека НАТО о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости