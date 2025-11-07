Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 7 ноября 2025Бывший СССР

Украинцы обманули гражданина США на 85 тысяч долларов

Жители Киева обманули американца, продав лазерное оружие на 85 тысяч долларов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

Двое жителей Киева обманули гражданина США украинского происхождения на 85 тысяч долларов, продав ему несуществующее лазерное оружие против дронов. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет», — указано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые инсценировали демонстрацию работы вооружения для убедительности, им предъявлены обвинения в мошенничестве, а пострадавшему уже возместили 20 тысяч долларов.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на Независимую антикоррупционную комиссию Украины сообщила, что переплата в расходах Украины на оружие с 2024 по 2025 год может быть признаком коррупции в государстве. До этого государственный аудит Украинского агентства по оборонным закупкам обнаружил переплату за вооружение в размере 129 миллионов долларов.

