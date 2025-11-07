Украинцы обманули гражданина США на 85 тысяч долларов

Двое жителей Киева обманули гражданина США украинского происхождения на 85 тысяч долларов, продав ему несуществующее лазерное оружие против дронов. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.
«По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет», — указано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые инсценировали демонстрацию работы вооружения для убедительности, им предъявлены обвинения в мошенничестве, а пострадавшему уже возместили 20 тысяч долларов.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на Независимую антикоррупционную комиссию Украины сообщила, что переплата в расходах Украины на оружие с 2024 по 2025 год может быть признаком коррупции в государстве. До этого государственный аудит Украинского агентства по оборонным закупкам обнаружил переплату за вооружение в размере 129 миллионов долларов.