Умер первооткрыватель структуры ДНК биолог Джеймс Уотсон

В США умер всемирно известный биолог Джеймс Уотсон. Об этом сообщает CNN.

Ученый скончался в возрасте 97 лет в хосписе Ист-Нортпорта (штат Нью-Йорк). Коллеги назвали причиной смерти «непродолжительную болезнь».

Уотсон известен как первооткрыватель структуры ДНК, после этого он стал первым директором новаторского проекта «Геном человека». За свои исследования ученый получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 1962 году, но позднее продал медаль, направив вырученные средства на научные исследования. Награду купил российский предприниматель и филантроп Алишер Усманов, после победы в торгах он вернул ее Уотсону.

В конце жизни Уотсон очернил свою репутацию серией расистских высказываний. В частности, он несколько раз высказался об интеллекте чернокожих.