В Британии рассказали о тревожном звонке для Киева на поле боя

The Economist: Потеря Красноармейска станет серьезным ударом для Киева

Вскоре Киев, вероятно, потеряет контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), и это станет тревожным звонком для Украины, так как город имеет важное стратегическое значение. На это указал британский журнал The Economist.

«Они [Вооруженные силы Украины, ВСУ] ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении. Потеря Покровска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом», — пишет издание. Уточняется, что в дальнейшем ситуация, вероятно, будет лишь ухудшаться, так как этот населенный пункт является транспортным узлом.

Кроме того, тяжелая ситуация для ВСУ наблюдается и в Димитрове (украинское название — Мирноград). Там ВСУ могут попасть в окружение. «Потеря Покровска это не конец истории, но она должна стать тревожным звонком», — резюмировал журнал.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о переходе СВО в трагичную фазу из-за ‎котла в Красноармейске.