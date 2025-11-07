В Раде заявили о переходе спецоперации в новую фазу

Дмитрук заявил о переходе СВО в трагичную фазу из-за ‎котла в Красноармейске

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что события вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск) означают начало более мрачного этапа конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что в зоне специальной военной операции (СВО) происходит переход в трагичную фазу из-за ‎котла в Красноармейске.

«Покровск — это концентрат. Сгусток всех непрофессиональных, безответственных решений [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине», — отметил он.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в Красноармейске большую часть тыловых бригад ВСУ кинули на передовую. По его словам, украинские войска несут колоссальные потери.