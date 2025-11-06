Бывший СССР
В Раде положение ВСУ в Красноармейске описали фразой «не жопа, а жопище»

Дубинский: В Красноармейске большую часть тыловых бригад ВСУ кинули на передовую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) большую часть тыловых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) кинули на передовую из-за нехватки людей для обороны города. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он подчеркнул, что на передовой находятся от 60 до 70 процентов тыловых бригад. Кроме того, по словам парламентария, украинские войска несут колоссальные потери — указанные подразделения укомплектованы личным составом лишь на 30-40 процентов.

«На Покровском участке Донецкой области — не просто жопа, а жопище. (...) Это у [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского называется "силы логистики" — тех, кто не может быть в боевых бригадах, заставлют таскать боекомплект, колючку (колючую проволоку — прим. «Ленты.ру»), провизию и воду к тем, кто “не окружен”», — написал он.

Ранее бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал преступлением президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в Красноармейске. Он добавил, что ситуация на фронте является маленьким зеркалом политического и государственного непрофессионализма главы государства.

