Дмитрук: Ситуация в Красноармейске — это катастрофа и преступление Зеленского

Ситуация на фронте в Красноармейске (украинское название — Покровск) — это катастрофа для украинского народа и очередное преступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска. Это — трагедия. Катастрофа. Очередное преступление Зеленского против украинского народа и самой Украины», — заявил парламентарий.

Он добавил, что ситуация на фронте является маленьким зеркалом политического и государственного непрофессионализма Зеленского и отражает тот урон, который его решения наносят стране.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог бы держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало стратегических ошибок.