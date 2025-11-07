Мир
11:13, 7 ноября 2025

В Дубае расправились с российским криптомошенником и его женой

В Дубае расправились с российским криптомошенником Новаком и его женой
Фото: @t0r

В Дубае расправились с российским криптомошенником Романом Новаком и его женой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мошенника, который называл себя другом основателя соцсети Telegram Павла Дурова, похитили с целью вымогательства денег. Злоумышленники не обнаружили денежных средств и расправились с Новаком и его супругой. Отмечается, что пара перестала выходить на связь с семьей в России около месяца назад.

Предполагаемые преступники оказались российскими гражданами. Они были задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Санкт-Петербург.

Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах.

