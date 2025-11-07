Россия
В Кремле анонсировали совещание Путина с Белоусовым и Медведевым

Песков: Путин проведет совещание по строительству ВС России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

В пятницу, 7 ноября, президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам, связанным с армией. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, совещание будет посвящено дальнейшему строительству Вооруженных сил (ВС) России. В нем примут участие глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, а также секретарь Госсовета и помощник президента Алексей Дюмин.

Ранее, 5 ноября, на совещании Совбеза была затронута тема возобновления Российской армией ядерных испытаний в ответ на аналогичные планы США. Как заявил тогда Белоусов, Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно. Выслушав присутствующих, Путин поручил Минобороны, МИД и гражданским ведомствам подготовить предложения по вопросу возможного проведения таких испытаний.

Позже Песков разъяснил, что президент не давал поручения начинать подготовку ядерных испытаний. По его словам, он поручил лишь изучить вопрос целесообразности этого.

