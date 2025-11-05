В Кремле разъяснили поручение Путина по ядерным испытаниям

Песков: Путин поручил изучить целесообразность подготовки к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не давал поручения начинать подготовку ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — разъяснил представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе совещания Совбеза России заявил о целесообразности начала подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям. Заслушав его доклад, Путин поручил оборонному ведомству, а также МИД и гражданским ведомствам подготовить предложения по данному вопросу. Глава государства пояснил, что сначала нужно собрать дополнительную информацию и провести ее анализ.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания подчеркнул, что на подготовку к ядерным испытаниям может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет.

30 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Он также заявил, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но Китай может догнать их в ближайшие пять лет.