Глава Генштаба России оценил сроки подготовки к ядерным испытаниям

Герасимов: Подготовка к ядерным испытаниям занимает до нескольких лет

Подготовка к ядерным испытаниям занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Так сроки оценил глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе оперативного совещания Совбеза, видео которого опубликовано на Rutube-канале Кремля.

По его словам, если Россия не примет меры после заявлений президента США Дональда Трампа о немедленном проведении ядерных испытаний, то может быть упущена возможность по своевременному реагированию. «На подготовку ядерных испытаний, в зависимости от их вида, необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — пояснил Герасимов.

Ранее о целесообразности начала подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, Россия должна ответить на действия Вашингтона. В свою очередь, президент Владимир Путин поручил подготовить все необходимое для проведения таких испытаний.

30 октября Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но Китай может догнать их уже в ближайшие пять лет.