Появилось полное видео совещания с Путиным о ядерных испытаниях

Кремль опубликовал видео с совещания с Путиным о ядерных испытаниях

В сети появилось полное видео совещания Совета безопасности России под руководством президента Владимира Путина, на котором была затронута тема ядерных испытаний. Запись опубликовал Кремль на Rutube.

В ходе совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на поручение президента США Дональда Трампа немедленно возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что «со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое».

Высказать свое мнение по этому вопросу президент попросил главу Минобороны России Андрея Белоусова, который подчеркнул, что «возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире». Руководитель оборонного ведомства отметил, что российская сторона должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно, поэтому он считает целесообразным также немедленно начать полномасштабные ядерные испытания.

В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания сообщил, что на подготовку к ядерным испытаниям, в зависимости от их вида, может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Выслушав присутствующих, Путин поручил Минобороны, МИД и гражданским ведомствам подготовить предложения по вопросу возможного проведения ядерных испытаний. Глава государства подчеркнул, что сначала нужно собрать дополнительную информацию и проанализировать ее.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин не давал поручения начинать подготовку ядерных испытаний. По его словам, президент поручил лишь изучить вопрос о целесообразности этого.