Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 5 ноября 2025Россия

Появилось полное видео совещания с Путиным о ядерных испытаниях

Кремль опубликовал видео с совещания с Путиным о ядерных испытаниях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Кремль. Новости / RuTube

В сети появилось полное видео совещания Совета безопасности России под руководством президента Владимира Путина, на котором была затронута тема ядерных испытаний. Запись опубликовал Кремль на Rutube.

В ходе совещания председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на поручение президента США Дональда Трампа немедленно возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что «со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое».

Высказать свое мнение по этому вопросу президент попросил главу Минобороны России Андрея Белоусова, который подчеркнул, что «возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире». Руководитель оборонного ведомства отметил, что российская сторона должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно, поэтому он считает целесообразным также немедленно начать полномасштабные ядерные испытания.

В свою очередь, начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания сообщил, что на подготовку к ядерным испытаниям, в зависимости от их вида, может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет.

Выслушав присутствующих, Путин поручил Минобороны, МИД и гражданским ведомствам подготовить предложения по вопросу возможного проведения ядерных испытаний. Глава государства подчеркнул, что сначала нужно собрать дополнительную информацию и проанализировать ее.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин не давал поручения начинать подготовку ядерных испытаний. По его словам, президент поручил лишь изучить вопрос о целесообразности этого.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости