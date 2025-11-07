Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 7 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о плане побега Зеленского

Сенатор Джабаров: Побег Зеленского в Польшу не закончится для него хорошо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если украинский лидер Владимир Зеленский примет решение сбежать в Польшу, то он может быть выдан, его единственный вариант — Англия, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что поляки его выдадут любой заинтересованной стороне, там никакой любви нет. Он для них не оправдавший надежды кандидат, потому что они рассчитывали, что с помощью Украины нанесут России стратегическое поражение. (…) Зеленскому нужно опасаться не поляков, а своего народа», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Зеленский давно думает о пути отступления, но его единственный вариант спасения — Лондон, который его не выдаст.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский планирует сбежать в Польшу. Он призвал не допустить бегства украинского лидера, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия. Макгрегор считает, что Зеленскому нужно встретиться лицом к лицу как с украинским народом, так и с российским.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости