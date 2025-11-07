Сенатор Джабаров: Побег Зеленского в Польшу не закончится для него хорошо

Если украинский лидер Владимир Зеленский примет решение сбежать в Польшу, то он может быть выдан, его единственный вариант — Англия, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что поляки его выдадут любой заинтересованной стороне, там никакой любви нет. Он для них не оправдавший надежды кандидат, потому что они рассчитывали, что с помощью Украины нанесут России стратегическое поражение. (…) Зеленскому нужно опасаться не поляков, а своего народа», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Зеленский давно думает о пути отступления, но его единственный вариант спасения — Лондон, который его не выдаст.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский планирует сбежать в Польшу. Он призвал не допустить бегства украинского лидера, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия. Макгрегор считает, что Зеленскому нужно встретиться лицом к лицу как с украинским народом, так и с российским.