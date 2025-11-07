Макгрегор: Зеленский может внезапно сбежать с Украины в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует сбежать с Украины в Польшу. План побега раскрыл бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — отметил он.

Макгрегор призвал не допустить бегства украинского лидера, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия.

По мнению экс-советника главы Пентагона, Зеленскому нужно встретиться лицом к лицу как с украинским народом, так и с российским. Он подчеркнул, что таким образом глава киевского режима понесет ответственность за свои поступки.

Ранее аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн предрек побег Зеленского за границу после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам эксперта, неонацисты, которые в значительной степени контролируют власть в Киеве, после разгрома ВСУ «прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии».