Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 7 ноября 2025Мир

На Западе раскрыли план побега Зеленского

Макгрегор: Зеленский может внезапно сбежать с Украины в Польшу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует сбежать с Украины в Польшу. План побега раскрыл бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — отметил он.

Макгрегор призвал не допустить бегства украинского лидера, поскольку, по его мнению, он должен ответить за свои действия.

По мнению экс-советника главы Пентагона, Зеленскому нужно встретиться лицом к лицу как с украинским народом, так и с российским. Он подчеркнул, что таким образом глава киевского режима понесет ответственность за свои поступки.

Ранее аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн предрек побег Зеленского за границу после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам эксперта, неонацисты, которые в значительной степени контролируют власть в Киеве, после разгрома ВСУ «прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости