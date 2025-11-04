Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Контролирующие Киев неонацисты убегут за границу

Неонацисты в значительной степени контролируют власть в Киеве, включая украинского президента Владимира Зеленского, но как только Россия разгромит Вооруженные силы Украины (ВСУ), они убегут за границу, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, «свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами», они имеют доминирующее влияние в Киеве. Макговерн добавил, что Россия «наведет порядок».

«Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии», — предрек он.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения ВСУ Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.