В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

В Тюмени подростка забрали в психбольницу во время тату-сеанса

В Тюмени подростка прямо вовремя сеанса в тату-салоне скрутили сотрудники психбольницы и забрали в медучреждение. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на тату-мастера Александра Марта.

По словам мужчины, он общался с мальчиком через сайт бесплатных объявлений. Несовершеннолетний хотел набить портрет советского актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого, а на сеанс обещал приехать с матерью. Несмотря на это, несовершеннолетний клиент прибыл в назначенное время один, заявив, что родительница появится позже. «Подросток сидел, а я отошел за расходниками. Поворачиваюсь, а его уже скручивают двое мужчин, — рассказал собеседник агентства. — Я в полной растерянности бросился разнимать, не понимая, что происходит».

Он добавил, что мальчик сопротивлялся и кричал, что его хотят увезти лес и лишить жизни. Однако выяснилось, что мужчины являются санитарами психбольницы, которые действовали с согласия матери. Приехав на место инцидента, женщина пояснила, что ее сын является наркоманом и украл у нее все деньги. В результате подростка из салона отправили на лечение.

В Депздраве Тюменской области журналистам сообщили, что экстренная госпитализация находится в компетенции бригад скорой медицинской помощи. При этом пресс-секретарь ведомства Анастасия Гриценко подчеркнула, что для помещения подростка старше 15 лет в стационар требуется его добровольное согласие, либо согласие родителей.

Ранее житель Санкт-Петербурга оказался в психбольнице после перформанса у военкомата, в ходе которого разместил на стенде у здания военного комиссариата лист формата А4. На бумаге было написано об «объявлении в розыск президента РФ».