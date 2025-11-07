Экономика
00:23, 8 ноября 2025Экономика

В российском городе в 80-летнем доме рухнул потолок

В Калуге в доме 1945 года постройки рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В Калуге в 80-летнем доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Калужские новости».

Речь идет о доме 1945 года постройки, расположенном на улице Гурьянова, 17 — вечером в четверг, 6 ноября, в одной из его квартир обрушился потолок. На снимке, сделанном очевидцем последствий произошедшего, можно увидеть, что от потолка отп

По словам жительницы одной из квартир, в момент инцидента в квартире находилась ее мать, которая едва не пострадала. «Услышала сильный треск, и чудом не пострадала под этим обвалом», — рассказала женщина. Она призвала администрацию города обратить внимание на состояние здания и признать его аварийным.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в доме 1904 года постройки частично обрушились перекрытия.

