В российском городе в 80-летнем доме рухнул потолок

В Калуге в доме 1945 года постройки рухнул потолок

В Калуге в 80-летнем доме рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Калужские новости».

Речь идет о доме 1945 года постройки, расположенном на улице Гурьянова, 17 — вечером в четверг, 6 ноября, в одной из его квартир обрушился потолок. На снимке, сделанном очевидцем последствий произошедшего, можно увидеть, что от потолка отп

По словам жительницы одной из квартир, в момент инцидента в квартире находилась ее мать, которая едва не пострадала. «Услышала сильный треск, и чудом не пострадала под этим обвалом», — рассказала женщина. Она призвала администрацию города обратить внимание на состояние здания и признать его аварийным.

