В Таиланде нашли бездыханной мать двоих детей из России

Гражданка РФ Юлия Бородихина не выжила на острове Пхукет в Таиланде
Жительница России не выжила на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС.

4 ноября полиция подтвердила кончину матери двоих детей Юлии Бородихиной. Свидетели утверждают, что у гражданки РФ в течение нескольких дней были проблемы со здоровьем. Женщину нашли бездыханной, после чего доставили в больницу Чалонг. Врачи не смогли ее спасти.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Уточняется, что российские дипломаты оказывают содействие семье женщины, чтобы доставить ее детей на родину.

Ранее стало известно, что российская экс-чиновница из Магадана не выжила из-за передозировки наркотиками. Женщина переехала жить на Пхукет с двумя детьми 9 и 10 лет, ее муж остался в Магаданской области и не может забрать детей самостоятельно.

