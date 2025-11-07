Путешествия
Возлюбленные занялись сексом на глазах у туристов в Таиланде и попали на видео

Туристы из Израиля занялись сексом у водопада Ван Сай на острове Ко Панган
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавшие в Таиланде возлюбленные решили заняться сексом у всех на виду и попали на видео. Об этом сообщило издание The Sun.

39-летние путешественники из Израиля попались на глаза экскурсоводу рядом с водопадом Ван Сай на острова Ко Панган. «Это было довольно неловко, поскольку в то время я возглавлял небольшую группу туристов, прогуливавшихся по этой местности», — сообщил гид.

На опубликованных кадрах мужчина прижимает партнершу к каменистому берегу реки. Ролик стал вирусным в сети и вызвал возмущение местных жителей. В итоге полиция арестовала возлюбленных в отеле, расположенном в провинции Сураттани.

Сперва израильтяне отрицали свою причастность к инциденту, но после того, как увидели видео, признали вину. Правоохранительные органы оштрафовали их на 500 бат (1,2 тысячи рублей).

Ранее на острове Ко Панган арестовали преподававшую тантрический секс путешественникам Марию Щетинину. Занятия, включающие движения сексуального характера, 40-летняя женщина проводила прямо за рестораном.

