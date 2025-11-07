Взятка в сотни тысяч обернулась для российского экс-министра значительным сроком

В Омской области суд дал 7 лет экс-зампреда правительства региона Куприянову

В Омской области суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства, экс-министра труда и социального развития области Владимира Куприянова за получение взяток на сумму 647 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Куприянова также оштрафовали на 13 миллионов рублей и арестовали его имущество на общую сумму 26,6 миллиона рублей. Бывший министр российского региона свою вину не признал. Он осужден по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с 2018 по 2023 год Куприянов неоднократно получал от директора подведомственного государственного учреждения взятки в виде денег, различных предметов и услуг имущественного характера. Общая сумма взяток составила 647 тысяч рублей. Взамен он оказывал знакомому покровительство и попустительство по службе.

Бывший министр был задержан 5 июня в Омске и этапирован в Москву. Все это время он находился под стражей.

Ранее заместитель министра обороны России Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей.