15:30, 8 ноября 2025Путешествия

Блогеры описали впечатления от Домбая словами «смотришь на эту красоту, затаив дыхание»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Блогеры описали впечатления от озер Домбая словами «смотришь на эту красоту, затаив дыхание». Своими наблюдениями они поделились в личном блоге «Покажи мир | Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественники приехали увидеть Бадукские озера из Крыма, проехав более 900 километров на машине. Им хотелось успеть застать осенние пейзажи на высокогорье, где зима наступает раньше, а также пройти пеший маршрут при наиболее благоприятных погодных условиях.

Маршрут до озер, расположенных между хребтами Бадукский и Хаджибей, они назвали невероятно живописным. В начале туристы наткнулись на интересный подвесной мост, а затем шли через хвойные и лиственные леса. Весь маршрут путешественники осилили за 5,5 часа, делая остановки для отдыха и фото. «Надо сразу понимать, что маршрут довольно сложный, с постоянным набором высоты. И неподготовленному туристу будет крайне сложно дойти», — пишут они в своем блоге.

«Первое и второе озера, встретившиеся на пути россиян, их не впечатлили. Самый восторг — это третье, Бадукское озеро с прозрачной бирюзовой водой и невероятными видами на горные хребты Кавказских гор», — говорится в посте. Однако туристам помешал вдоволь насладиться видами холодный ветер.

Тем, кто собирается подняться к Бадукским озерам, блогеры рекомендовали брать с собой теплые непродуваемые вещи, специальную трекинговую обувь, еду и воду. Также они посоветовали стартовать до 12:00, возвращаться не позже 17:00 и выбирать для прохождения маршрута сухую и ясную погоду из-за большого количества скользких участков.

Ранее тревел-блогеры отдохнули на российском курорте Алупка в Крыму и описали его фразой «улицы как в Европе». Путешественники отметили, что в городе появились новые парки, а исторический центр обновился и стал выглядеть эстетичнее.

