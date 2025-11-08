Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

Daily Mail: Стармер покинет пост британского премьера раньше лета 2026 года

Большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения. Об этом сообщил колумнист газеты The Daily Mail Эндрю Нил.

По его словам, некоторые представители истеблишмента партии готовы подождать до местных выборов в Англии, Шотландии и Уэльсе, запланированных на май, которые «станут для лейбористов катастрофой», другие «полагают, что продлевать боль не имеет смысла» и хотят отстранить Стармера уже под Новый год, когда станет очевидна неудача с бюджетным посланием, за которое несет ответственность премьер.

В целом, среди депутатов сложился консенсус по поводу того, что Стармер «бесполезен не только в политике, но и в госуправлении», отмечает журналист, предрекая, что тот скоро покинет пост.

Летом 2024 года лейбористы одержали на парламентских выборах первую за 14 лет победу над своими главными оппонентами, что позволило им сформировать правительство после череды неудачливых премьеров-консерваторов. Однако справиться с проблемами в экономике и миграционной политике не удалось, и уже к июлю 2025-го Стармер растерял авторитет, в том числе среди однопартийцев. Многие из них даже стали голосовать против предлагаемых кабмином мер вроде сокращения социальных выплат.

На фоне резкого падения популярности двух ведущих политических сил страны в лидеры по данным на конец октября вырвалась правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа с поддержкой 27 процентов опрошенных. Консерваторов и лейбористов поддерживают только по 17 процентов, зеленых — 16 процентов, а либерал-демократов — 15 процентов.