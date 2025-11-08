Депутат Бутина отметила реакцию США на слова Токаева на саммите «С5+1»

Бутина оценила заявление Токаева на саммите в США

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина прокомментировала итоги саммита «С5+1», прошедшего в США. Она отметила прагматичную позицию казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что инициатива для диалога с Россией теперь должна исходить от Вашингтона и его партнеров.

«С интересом наблюдала за саммитом «С5+1», который прошел в США. Мне было важно понять, как наши соседи и многолетние партнеры будут вести себя во взаимоотношениях со столько непостоянной переговорной стороной», – сообщила Бутина.

Она обратила внимание на высказывание казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

«В ходе обсуждения международной позиции России казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что Владимир Путин предпринял ряд шагов для диалога, и теперь инициатива должна исходить от США и их партнеров», – подчеркнула депутат.

По ее оценке, данная позиция выделилась на фоне общей риторики.

«Эта позиция, прозвучавшая на фоне общей риторики, вероятно, была воспринята американской стороной как трезвая и прагматичная», – считает Бутина. При этом она выразила удивление тем, как это заявление было воспринято в России.

«Примечательно, что в отечественном информационном поле это высказывание осталось практически без внимания. Вместо этого фокус сместился на второстепенные детали, не оказывающие реального влияния на политику», – заключила Мария Бутина.

