Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:08, 9 ноября 2025Бывший СССР

Одна европейская страна объявила себя дроновой сверхдержавой

Глава МО Спрудс назвал Латвию дроновой сверхдержавой на открытии Drone House
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр обороны Латвии объявил страну дроновой сверхдержавой после открытия «Дома дронов» (Drone House) — крупнейшего в Прибалтике учебного центра по подготовке операторов БПЛА в помещении. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал глава Минобороны страны.

Проектом «Дом дронов» руководит общество Drone Force — Europe. Там планируют проводить тренировки операторов и испытания новых моделей беспилотников.

Ранее стало известно, что лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты за 0,5 секунды. Изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

    Названо количество пенсионеров в России

    Призер ОИ-2004 назвал футбол самым бесполезным видом спорта

    Мощный пожар на трансформаторной подстанции в Полтаве попал на видео

    Американский военный указал на фатальную ошибку Зеленского

    В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

    Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

    В Британии сожгли огромное чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

    Украинский офицер выступил с тревожным для ВСУ сообщением

    Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости