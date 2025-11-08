Одна европейская страна объявила себя дроновой сверхдержавой

Глава МО Спрудс назвал Латвию дроновой сверхдержавой на открытии Drone House

Министр обороны Латвии объявил страну дроновой сверхдержавой после открытия «Дома дронов» (Drone House) — крупнейшего в Прибалтике учебного центра по подготовке операторов БПЛА в помещении. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал глава Минобороны страны.

Проектом «Дом дронов» руководит общество Drone Force — Europe. Там планируют проводить тренировки операторов и испытания новых моделей беспилотников.

Ранее стало известно, что лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты за 0,5 секунды. Изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов.