Предсказана реакция Европы на освобождение Венгрии от санкций против России

Кошкович: Договоренности Трампа и Орбана разозлят либеральные элиты Европы

Либеральные европейские политики будут разозлены решением США освободить Венгрию от санкций против России. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме договорились о «полном и постоянном» освобождении Венгрии от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.

«Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль», — написал Кошкович.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также снял санкции против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».