Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 8 ноября 2025Мир

Предсказана реакция Европы на освобождение Венгрии от санкций против России

Кошкович: Договоренности Трампа и Орбана разозлят либеральные элиты Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Либеральные европейские политики будут разозлены решением США освободить Венгрию от санкций против России. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Он отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме договорились о «полном и постоянном» освобождении Венгрии от санкционных ограничений в отношении российских энергоносителей.

«Не только нефть. Все, включая природный газ и атомную энергетику. Исключение полное и постоянное. Подождем, пока эта информация доберется до тупых либеральных голов... раздастся всемогущий вопль», — написал Кошкович.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также снял санкции против проекта атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотят останавливаться». Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

    Предсказана реакция Европы на освобождение Венгрии от санкций против России

    Посольство поддержало российского оперного певца после отмены выступления в Италии

    В России начали бороться за право быть Лабубу

    В ЕС рассказали о стычке Каллас и фон дер Ляйен

    Стало известно о сдаче в плен окруженных в Димитрове солдат ВСУ

    Россиянам рассказали о самых длинных за 12 лет выходных

    На Украине указали на одну деталь в поведении Келлога после встречи с Зеленским

    Москву начали украшать к Новому году

    Раскрыты последствия атаки на Саратовскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости